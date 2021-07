Wirtschaftsstimmung im Euroraum hellt sich wie erwartet auf

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im Juli wie erwartet aufgehellt. Der von der Europäischen Kommission veröffentlichte Sammelindex zur Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung (Esi) stieg auf 119,0 (Juni: 117,9) Punkte. Volkswirte hatten mit einem Anstieg auf 118,9 gerechnet. Der für die gesamte Europäische Union (EU) berechnete Indikator erhöhte sich auf 118,0 (117,1) Punkte.

Der Sammelindex zur Wirtschaftsstimmung umfasst die Einschätzung von Industrie, Bauwirtschaft und Dienstleistungsgewerbe sowie das Verbrauchervertrauen und die Entwicklung des Einzelhandels.

Für Deutschland stieg der Esi auf 117,5 (117,2). In Frankreich erhöhte er sich auf 116,7 (112,7) und in Italien auf 119,6 (117,9) Punkte. Spaniens Esi zog auf 108,9 (107,2) Punkte an.

Die Zuversicht der Industrie in der Eurozone stieg auf plus 14,6 (plus 12,8) Punkte. Ökonomen hatten einen Anstieg auf plus 13,0 erwartet. Der Index des Verbrauchervertrauens sank in zweiter Veröffentlichung auf minus 4,4 (minus 3,3) Punkte, was wie erwartet der ersten Veröffentlichung entsprach.