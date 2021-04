Wirtschaftsstimmung im Euroraum setzt starke Erholung fort

Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat ihre starke Erholung im April fortgesetzt und dabei die Erwartungen übertroffen. Der von der Europäischen Kommission veröffentlichte Sammelindex zur Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung stieg deutlich auf 110,3 Punkte von 100,9 im Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten lediglich mit einem Indexanstieg auf 102,0 Zähler gerechnet.

Die Wirtschaftsstimmung liegt damit zum ersten Mal seit Ausbruch der Corona-Pandemie spürbar über dem langjährigen Durchschnitt und dem Niveau vor der Pandemie.

Der für die gesamte Europäische Union (EU) berechnete Indikator kletterte auf 109,7 Punkte von 99,9 im März. In der EU wurde der Anstieg durch die Verbesserung des Vertrauens in allen befragten Wirtschaftsbereichen (Industrie, Dienstleistungen, Einzelhandel und Baugewerbe) sowie bei den Verbrauchern angetrieben.

In allen der sechs größten EU-Volkswirtschaften stieg der Indikator deutlich, am stärksten in Polen (plus 11,3 Punkte), gefolgt von den Niederlanden (plus 10,7), Spanien (plus 9,1), Frankreich (plus 8,5), Deutschland (plus 5,7) und Italien (plus 5,3). In allen sechs Ländern liegt der Indikator jetzt über dem langjährigen Durchschnitt von 100.

Die Zuversicht der Industrie in der Eurozone stieg auf 10,7 Punkte von 2,0 im Vormonat. Ökonomen hatten nur einen Anstieg auf 4,1 erwartet. Beim Verbrauchervertrauen für den gemeinsamen Währungsraum wurde ein Anstieg auf minus 8,1 Punkte von minus 10,8 im Vormonat gemeldet. Das entsprach der ersten Veröffentlichung und auch den Prognosen von Volkswirten.