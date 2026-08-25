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Wirtschaftswachstum im Blick

2. Quartal: BIP-Wachstum in Deutschland stärker als bisher angenommen

2. Quartal: BIP-Wachstum in Deutschland stärker als bisher angenommen

Das Wirtschaftswachstum in Deutschland ist im zweiten Quartal 2026 etwas stärker als bisher angenommen gewesen.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in zweiter Veröffentlichung mitteilte, stieg das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal saison- und kalenderbereinigt um 0,3 Prozent und lag um 1,0 (erstes Quartal: 0,8) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. In erster Veröffentlichung waren Zuwachsraten von 0,2 und 0,9 Prozent gemeldet worden. Im ersten Jahresviertel war das BIP gegenüber dem Vorquartal um 0,4 Prozent gestiegen.

DJG/hab/mgo

Dow Jones Newswires

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com, Smit / Shutterstock.com

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