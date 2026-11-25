Konjunktur: Destatis legt revidierte BIP-Zahlen für das dritte Quartal vor
Das Wirtschaftswachstum in Deutschland hat sich im dritten Quartal weiter abgeschwächt, und zwar deutlicher als vom Statistischen Bundesamt (Destatis) vorläufig geschätzt.
Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg gegenüber dem Vorquartal saison- und kalenderbereinigt um 0,1 Prozent und lag kalenderbereinigt um 1,1 Prozent über dem Niveau des Vorjahresquartals. Vorläufig hatten die Statistiker einen BIP-Anstieg von 0,2 Prozent gemeldet.
DJG/hab/apo
Von Hans Bentzien
DOW JONES
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com