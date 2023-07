Wirtschaftsweise gegen Subventionswettlauf mit den USA

BERLIN (Dow Jones)--Die Wirtschaftsweisen warnen Europa vor einem Subventionswettlauf mit den USA, teilen aber Befürchtungen hinsichtlich der europäischen Auswirkungen des milliardenschweren amerikanischen Maßnahmenpakets zur Inflationsbekämpfung (IRA) nur eingeschränkt.

Insgesamt hätten die US-Subventionen "nur geringe" gesamtwirtschaftliche Auswirkungen in der Europäischen Union (EU). Dies teilte der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR) der Bundesregierung in einem Positionspapier mit. In einzelnen Wirtschaftszweigen dürften die Anreize für Investitionen in den USA relativ zum Standort Europa steigen. Nach Ansicht der Experten sollte die EU daher in ihrer Reaktion auf die Herausforderungen des US-Inflation Reduction Act (IRA) nicht in einen Subventionswettbewerb einsteigen, sondern sich auf die Energieversorgung und den Bürokratieabbau konzentrieren.

"Insgesamt dürften sich (...) die bestehenden Energiepreisunterschiede deutlich stärker auf die relative Standortattraktivität der EU auswirken als der IRA selbst", heißt es in dem erstmals veröffentlichten neuen Publikationsformat "Policy Brief". "Die EU sollte ihre Förderprogramme entbürokratisieren und stärker auf die Emissionsminderung ausrichten. Um die schon bestehenden Energiepreisunterschiede zu verringern, sollten das Energieangebot und die Energieinfrastruktur ausgebaut werden."

Subventionswettlauf würde Wohlfahrtseinbußen nach sich ziehen

Die Wirtschaftsweisen fordern die Politik daher dazu auf, einen Subventionswettlauf zu vermeiden und ihr Fördersystem zu überarbeiten. Denn ein durch den IRA ausgelöster Subventionswettlauf wäre sowohl für die USA als auch für die EU mit erheblichen Wohlfahrtseinbußen verbunden.

"Die EU-Mitgliedstaaten sollten ihre Reaktionen auf den IRA abstimmen und sich auf ein gemeinsames Vorgehen auf europäischer Ebene verständigen", forderte Monika Schnitzer, Vorsitzende des Sachverständigenrates Wirtschaft. "Nationale Förderprogramme sollten nicht zu einem Bieterwettbewerb innerhalb der EU führen."

Nach Ansicht des Sachverständigenrats fördert die EU mit dem Green Deal Industrial Plan bereits jetzt emissionsarme Technologien in vergleichbarem Umfang wie die USA mit den entsprechenden Programmen im IRA. Allerdings seien in den USA wegen der mit dem IRA verbundenen Steuererleichterungen die Investitionen für Unternehmen deutlich planbarer und die finanzielle Unterstützung bei Produktionsausweitungen nicht gedeckelt. Die EU sollte daher bei ihren Förderprogrammen und Antragsverfahren für die finanzielle Unterstützung auf Vereinfachung setzen.

"Bei den bestehenden europäischen Förderprogrammen könnte überprüft werden, wie sich die Inanspruchnahme von Subventionen durch berechtigte Unternehmen vereinfachen lässt und bürokratische Hürden reduziert werden", sagte Ulrike Malmendier, Mitglied im Sachverständigenrat Wirtschaft. "Gleichzeitig sollte die Förderung stärker an der erwarteten Emissionsminderung durch die geförderten Aktivitäten ausgerichtet werden."

Energieangebot zur Verringerung der Energiepreisunterschiede ausbauen

Die Wirtschaftsweisen fordern zudem einen Ausbau des Energieangebots in Europa, um so die Energiepreisdifferenz zu reduzieren. Subventionen für emissionsarme und nachhaltige Elektrizitätserzeugung seien der größte und voraussichtlich am breitesten wirkende Einzelposten innerhalb des IRA. Hierfür seien 43,6 Prozent des geplanten Fördervolumens in Form von Steuergutschriften vorgesehen, so der Sachverständigenrat. Er verwies auf Schätzungen von mehrere Studien, nach denen der IRA die Preise für Strom in den USA um circa 1 Cent je Kilowattstunde senken werde.

"Wir erwarten, dass die schon bestehenden Energiepreisunterschiede deutlich stärkere Auswirkungen auf die Standortattraktivität Europas haben dürften als der IRA selbst", sagte Achim Truger, Mitglied im Sachverständigenrat. In den vergangenen drei Monaten lagen die Strompreise in den Deutschland durchschnittlich um 9 Cent je Kilowattstunde höher als in den USA.

Um die relativen Energiekosten zu senken, sollten Stromangebot und Energieinfrastruktur zügig ausgebaut werden, so Martin Werding, Mitglied im Sachverständigenrat. Dazu sollten der Ausbau der erneuerbaren Energien beschleunigt und in Deutschland wasserstofffähige Gaskraftwerke zugebaut werden. Die Anreize zur Flexibilisierung von Stromnachfrage und -angebot sollten deutlich erhöht werden.

EU sollte Rohstoffversorgung sichern

Die Wirtschaftsweisen fordern zudem, dass die EU Maßnahmen ergreifen sollte, um die Versorgung mit kritischen Rohstoffen sicherzustellen und zu diversifizieren. Daher seien neue Abkommen mit Staaten nötig, die über kritische Rohstoffe verfügten oder diese verarbeiteten. Gleichzeitig sollten die Anreize für den Aufbau heimischer Rohstoffförderung sowie Rohstoffrecycling gestärkt werden.

Die Steuergutschriften im IRA fallen laut Sachverständigenrat besonders hoch aus, wenn ein großer Anteil der verwendeten Rohstoffe und Vorprodukte aus den USA oder aus Staaten stammt, mit denen die USA Freihandelsabkommen haben.

"Die EU sollte die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit den USA zügig vorantreiben und bereits ausverhandelte Abkommen wie etwa Mercosur ratifizieren", forderte Veronika Grimm, Mitglied im Sachverständigenrat.

