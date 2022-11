Wirtschaftsweise und BDI fordern EU-Gespräche zu US-Inflationsgesetz

BERLIN (Dow Jones)--Die Vorsitzende der Wirtschaftsweisen und die deutsche Industrie befürchten, dass das US-Gesetz zur Inflationsbekämpfung Unternehmen aus Europa nach Amerika locken könnte. Daher sollte die Europäische Union mit den USA über Änderungen an den Maßnahmen reden, nicht aber in einen Subventionierungswettbewerb eintreten, wie Monika Schnitzer, Vorsitzende des Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR), bei der Vorstellung des Jahresgutachtens für die Bundesregierung forderte. Ähnlich kritisch äußerte sich auch die deutsche Industrie zu dem im August verabschiedeten Inflation Reduction Act (IRA) der USA.

"Wir sollten reden. Es geht nicht an, dass die Bedingungen so verzerrt werden. Wenn ein Land seine Unternehmen entsprechend stark subventioniert und sagt, vor allen Dingen nur die lokalen (Unternehmen) sollten zum Zuge kommen, dann verzerrt es den Wettbewerb", sagte Schnitzer. "Das sollte gerade in einem Land wie die USA nicht passieren. Wir erleben das umgekehrt immer mit China. Da finden wir es auch nicht gut."

Der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Siegfried Russwurm, forderte, dass die USA bei der Umsetzung des Gesetzes ausländische Interessen berücksichtigen müsse. "In einigen Bereichen droht das Gesetz europäische und andere ausländische Unternehmen massiv zu benachteiligen. Statt der bislang geplanten schnellen Umsetzung muss Präsident Biden auf die ernsten Bedenken der EU eingehen", forderte Russwurm mit Blick auf US-Präsident Joe Biden.

Die US-Behörden müssten die Umsetzungsrichtlinien so großzügig wie möglich ausgestalten, um europäische Unternehmen nicht zu benachteiligen. "Anstatt einen für beide Seiten schädlichen Subventionswettlauf zu starten, sollten US-Regierung und EU-Kommission alle Anstrengungen unternehmen, Protektionismus, Investitions- und Handelsbarrieren unter Partnern abzubauen", so Russwurm. Neue Hemmnisse müssen unbedingt vermieden werden.

