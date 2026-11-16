Wisdom Marine Lines präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Wisdom Marine Lines hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,75 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,340 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 27,60 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 191,5 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 150,0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion Finanzen.net