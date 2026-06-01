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Heute im FokusDAX etwas fester -- Dow mit Rekord -- SpaceX übernimmt in Milliardendeal KI-Spezialisten Cursor -- Micron, DroneShield, GM, Lockheed Martin, Rheinmetall, Commerzbank & UniCredit im Fokus
EU-Parlament macht Weg frei: Zustimmung zum US-Zolldeal erteilt. HSBC-Hochstufung sorgt für Kurssprung bei PUMA-Aktie. MBDA und SAFRAN treiben "Thundart"-Projekt voran. Amazon stellt offenbar Rechenleistung für GitHub bereit. Barclays stuft Papiere von Porsche von "Underweight" auf "Equal Weight" hoch. Chinas Automarkt unter Druck - Volkswagen rechnet nicht mit schneller Erholung. Kursfeuerwerk der Redcare Pharmacy-Aktie geht weiter.
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