Wissenschaftsakademien beziehen vor G7-Gipfel Stellung

BERLIN (dpa-AFX) - Rund einen Monat vor dem Gipfel der Gruppe der sieben großen Industriestaaten (G7) legen deren nationale Wissenschaftsakademien Stellungnahmen zu mehreren Themen vor. Die Papiere sollen am Dienstag bei einer Veranstaltung in Berlin (ab 10.00 Uhr) an die Bundesregierung überreicht werden, wie die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina ankündigte. Schwerpunkte liegen demnach auf Klimaschutz, Energiewende und Gesundheit. Zur G7 gehören neben Deutschland auch Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, die USA und Kanada. Die Staats- und Regierungschefs kommen vom 26. bis 28. Juni in Schloss Elmau in den bayerischen Alpen zusammen. Deutschland hat in diesem Jahr den Vorsitz der Gruppe inne./ggr/DP/he