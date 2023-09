Wissing: Digitale Autozulassung Meilenstein für digitale Verwaltung

BERLIN (Dow Jones)--Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) sieht in der am Freitag in Kraft getretenen digitalen Kfz-Zulassung einen "Meilenstein für die digitale Verwaltung". Mit dem Start der vierten Stufe der internetbasierten Fahrzeugzulassung "I-Kfz" werde die Zulassung einfacher, schneller und günstiger. "Die Bürgerinnen und Bürger können ihr Auto bequem vom Sofa aus zulassen und sofort losfahren." Der Bund habe dafür den Rechtsrahmen geschaffen. Es sei nun an den Ländern und den Zulassungsbehörden, auf das vollautomatisierte System umzustellen. Zum Start sei die Echtzeit-Zulassung bereits in den meisten Zulassungsbehörden verfügbar.

Auch für Großkunden wie Autohäuser und Versicherer starte man mit der Umstellung auf vollelektronische Verfahren und werde das System sukzessive flächendeckend ausrollen. "Insgesamt müssen und wollen wir in der Bundesregierung bei der Verwaltungsdigitalisierung schneller und besser werden - I-Kfz ist die Blaupause dafür, wie es geht", meinte Wissing. "Keine langwierigen Behördengänge, sondern einfache und digitale Beantragungen - so sollte ein moderner, unkomplizierter Staat funktionieren", betonte auch Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) über die Plattform "X", vormals Twitter. "Mit der digitalen Kfz-Zulassung gehen wir heute einen weiteren Schritt in genau diese Richtung."

Die neuen digitalen Zulassungsverfahren ermöglichen laut Wissings Ministerium das An-, Um- und Abmelden von Fahrzeugen in Echtzeit. Bei einer Zulassung ist es demnach möglich, das Fahrzeug sofort in Betrieb zu nehmen. Voraussetzung ist, dass die Kennzeichen am Fahrzeug angebracht sind, ein Ausdruck des digitalen Zulassungsbescheides mitgeführt wird und der vorläufige Zulassungsnachweis im Fahrzeug gut sichtbar ausgelegt ist.

Damit darf das Fahrzeug laut der neuen Regel in Deutschland zehn Tage ohne Plaketten und amtliche Dokumente am Straßenverkehr teilnehmen. Die Zulassungsbehörde sende die erforderlichen Unterlagen im Anschluss an das digitale Verfahren postalisch zu. Zudem können nach der Änderung erstmals auch juristische Personen die digitale Zulassung nutzen. Das Ministerium arbeite außerdem daran, die verbliebenen Medienbrüche zu beseitigen, indem zum Beispiel die papiergebundenen Fahrzeugdokumente digitalisiert würden.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/cbr

-0-

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 01, 2023 05:23 ET (09:23 GMT)