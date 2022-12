Wissing legt Konzept für Drohnenverkehr vor

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesverkehrsminister Volker Wissing will die kommerzielle Nutzung von Drohnen in Deutschland vereinfachen. Ein neues "U-Space-Konzept" zur Integration von Drohnen in den Luftraum solle dafür die Grundlage schaffen, teilte das Verkehrsministerium mit. Der Bedarf am Einsatz ziviler Drohnen in Deutschland werde in den nächsten Jahren stark zunehmen, so zur Überwachung von Kraftwerken und Häfen, Wartung technischer Anlagen oder schnellen Lieferung medizinischer Güter. Auf Basis des Konzepts werde im kommenden Jahr das erste U-Space-Gesetz erarbeitet. In sogenannten U-Spaces flögen bemannte und unbemannte Luftfahrtzeuge sicher und koordiniert in einem gemeinsamen Luftraum, erklärte das Ministerium.

"Wir wollen die Nutzung von Drohnen in Deutschland einfacher und sicherer machen", sagte Wissing. Drohnen hätten ein großes Potenzial, traditionelle Verkehrsströme zu entlasten und den Alltag zu erleichtern. "Als Industrienation wollen wir technologieoffen sein - auch mit Blick auf den Einsatz von Drohnen", betonte Wissing. "Mit dem U-Space-Konzept schaffen wir eine wichtige Voraussetzung für das vernetzte und automatisierte Fliegen in unserem Land." Er wolle Deutschlands Rolle als Treiber in der unbemannten Luftfahrt weiter stärken und werde ein Gesetz vorlegen, dass Innovation und Fortschritt ermögliche.

Das Konzept dient den Angaben zufolge der sicheren Integration der unbemannten Luftfahrt in die bestehenden Luftraumstrukturen unter Beachtung der europäischen Regulierungen. Ziel sei, dass Liefer-, Inspektions- und Versorgungsdrohnen einen gemeinsamen Luftraum zum Beispiel mit Notfall-Helikoptern, Segelfliegern oder Passagierflugzeugen nutzen können. Das Konzept liefere Handlungsanleitungen für ein 2023 geplantes Gesetz zur Einrichtung von U-Spaces in Deutschland. An der Entwicklung beteiligt waren demnach unter anderem Bund, Länder, Luftfahrtbehörden und der Drohnenbeirat. Laut dem Konzept solle ein Koordinator unter Beteiligung der zuständigen Landesbehörden und Kommunen über die Einrichtung von U-Spaces in Ballungsgebieten entscheiden.

