Wissing: ÖPNV mit einem Lächeln ausprobieren

BERLIN (dpa-AFX) - Vor dem Start des 9-Euro-Tickets für Busse und Bahnen hat Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) die Kundschaft zur Rücksichtnahme aufgerufen. Ein so günstiges Ticket führe zu vielen Nutzerinnen und Nutzern, sagte Wissing, als er am Freitag in Berlin ein 9-Euro-Ticket kaufte. "Und da müssen wir uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mit einem Lächeln begegnen, wenn man mal einen Zug nicht nehmen kann und auf den nächsten wartet." Er bat die Fahrgäste auch, mit zu vollen Zügen so umzugehen, dass die Beschäftigten der Verkehrsunternehmen "nicht gestresst werden".

Nach dem Bundestag hatte am Freitag der Bundesrat den Weg für das Aktionsticket in den Monaten Juni bis August geebnet. Die Fahrkarte kostet pro Monat 9 Euro und berechtigt dazu, einen Monat lang bundesweit Busse und Bahnen des Nahverkehrs zu nutzen.

"Es ist eine Sensation, dass wir so etwas hingekriegt haben", sagte Wissing. Er sprach von einer enormen Werbeveranstaltung für den öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV). "Ich lade alle ein, das mit einem Lächeln zu machen, Freude daran zu empfinden." Im September gebe es dann hoffentlich viele begeisterte zusätzliche Nutzerinnen und Nutzer./bf/DP/ngu