Wissing sucht mit Luftverkehrswirtschaft Lösung für Personallücken

BERLIN (Dow Jones)--Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat sich mit Vertretern der Luftverkehrswirtschaft über die aktuellen Probleme bei der Flugabfertigung ausgetauscht. Dabei ging es nach Angaben des Ministeriums um die Frage, wie man kurzfristig Personal gewinnen könne. Die Bundesregierung wird nun eine ressortübergreifende Koordinierungsgruppe auf Staatssekretärsebene einrichten, "um mögliche Maßnahmen zur kurzfristigen Abhilfe der Situation zu erörtern", erklärte Ministeriumssprecher Tim Alexandrin. Insgesamt sei die Lage im Luftverkehr äußert angespannt.

Es sei zu einem extremen Weggang der Mitarbeiter bei allen Systempartner im Luftverkehrsbereich gekommen. "Aktuell gehen die Branchenvertreter von Defizit von 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus", erklärte Alexandrin. Nach der Wiederaufnahme des Luftverkehrs habe es deutliche Steigerungsraten im Luftverkehr gegeben, die zu Engpässen, zu langen Wartezeiten und teils auch Streichungen von Flügen führen.

Eine ähnliche Problematik finde sich überall auf europäischen Flughäfen. Daher sei es zu begrüßen, dass die Europäische Kommission für die nächsten Tage zu einem Austausch der Mitgliedsstaaten mit der Industrie einladen werde.

Die Gewerkschaft der Flugsicherung hatte am Dienstag vor einem "noch nie dagewesenen Chaos" an Deutschlands Flughäfen in diesem Sommer gewarnt, sollte der aktuellen Situation nicht gegengesteuert werden. Dazu müssten sich alle Beteiligten auf einem Luftfahrtgipfel beraten. Er fordere Bundesverkehrsminister Wissing auf, noch vor der parlamentarischen Sommerpause tätig zu werden, hatte der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft, Matthias Maas, erklärt.

