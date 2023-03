Wissing: Warnstreik-Auswirkungen so gering wie möglich halten

BERLIN (dpa-AFX) - Vor dem großangelegten Warnstreik bei Bussen, Bahnen und im Luftverkehr wendet sich Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) an die Gewerkschaften. "Ich kann nur an alle Tarifpartner appellieren, sich ihrer Verantwortung bewusst zu sein und die Auswirkungen auf die Bevölkerung so gering wie möglich zu halten", sagte Wissing dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland" (RND). Die Schiene leiste einen enormen Beitrag für die Mobilität und Versorgung der Gesellschaft.

Mit dem Warnstreik wollen Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft am kommenden Montag weite Teile des öffentlichen Verkehrs lahm. Damit wollen sie den Druck in laufenden Tarifrunden im öffentlichen Dienst und dem Eisenbahnsektor erhöhen. Die Deutsche Bahn rechnet mit "massiven Beeinträchtigungen" für den gesamten Bahnbetrieb. Streikaufrufe gibt es auch für alle Verkehrsflughäfen außer Berlin./bf/DP/stw