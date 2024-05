Wissing: Weitere 150 Millionen Euro für Schnellladeinfrastruktur

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundesverkehrsministerium setzt nach eigenen Angaben das Förderprogramm zur Errichtung gewerblicher Schnellladeinfrastruktur mit weiteren 150 Millionen Euro fort und unterstützt damit Unternehmen beim Aufbau von Schnellladeinfrastruktur für E-Pkw und E-Lkw. Gefördert würden gewerblich genutzte Schnellladepunkte sowie der dafür notwendige Netzanschluss. "Gewerblich genutzte Fahrzeuge haben im Vergleich zu Privatfahrzeugen eine deutlich höhere Laufleistung", sagte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP). Damit spielten sie für die Elektrifizierung des Verkehrs eine große Rolle und seien gleichzeitig ein wichtiger Hebel, um die Klimaschutzziele zu erreichen.

"Deshalb investieren wir weitere 150 Millionen Euro in den Aufbau von gewerblicher Schnellladeinfrastruktur", betonte Wissing. Die Förderung komme insbesondere auch der Transport- und Logistikbranche zugute. Gerade kleine und mittlere Unternehmen profitierten von der Förderung, da die Umstellung auf eine klimafreundliche Flotte mit hohen Investitionen verbunden sei. Ab dem 3. Juni können Unternehmen laut den Angaben wieder eine Förderung beantragen. Das Programm richte sich vor allem an das Transport- und Logistikgewerbe, aber auch an Handwerks- und Gewerbebetriebe und weitere gewerbliche Flottenanwender wie Mietwagen- und Carsharing-Anbieter sowie Pflegedienste.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 21, 2024 05:48 ET (09:48 GMT)