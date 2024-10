Wissing will Anstieg der Flugsicherungsgebühren begrenzen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Weil Eurowings und Ryanair zahlreiche Verbindungen wegen zu hoher Gebühren in Deutschland gestrichen haben, lässt Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) die Abgaben und Kosten für Airlines überprüfen. "Wir müssen jetzt ein deutliches Signal an die Branche senden, den Luftverkehr in Deutschland zu stärken", sagte Wissing der Bild-Zeitung. "Dazu arbeitet mein Haus an einer Lösung, um den Anstieg der Flugsicherungsgebühren in den kommenden Jahren zu begrenzen. Und wir werden uns auch in anderen Bereichen die Standortkosten genau anschauen." Man brauche Klarheit, an welcher Stelle Maßnahmen besonders wirksam seien. Dazu will Wissing laut den Angaben im Oktober ein Marktgutachten beauftragen.

Für die angekündigten Kürzungen bei den Flugverbindungen habe der Verkehrsminister wenig Verständnis und erwarte im Gegenzug, "dass gerade unsere heimischen Airlines für eine bestmögliche Anbindung sorgen und in der Breite ein attraktives Flugangebot von allen deutschen Flughäfen sicherstellen. Hier stehen alle in Verantwortung". Als Exportnation und Reiseweltmeister brauche Deutschland eine exzellente Mobilität auch in der Luft und Verbindungen in die ganze Welt, eine dichte Taktung zu vertretbaren Preisen. Wenn Airlines Strecken in Deutschland streichen würden, habe das weitreichende Folgen für die gesamte Wirtschaft, sagte Wissing.

