Wissing will Digitalisierung voranbringen - Bitkom fordert "Zeitenwende"

Berlin (Reuters) - Digital- und Verkehrsminister Volker Wissing will Deutschland unter die Top-10-Länder in Europa bei der Digitalisierung bringen.

Er sei nicht damit zufrieden, dass man derzeit im EU-Ranking nur Platz 13 von 27 Staaten belege, sagte der FDP-Politiker am Freitag auf dem Digitalgipfel der Bundesregierung. Mit der sogenannten Gigabit-Strategie wolle die Ampel-Koalition die Grundlage für die umfassende Nutzung digitaler Daten legen. Zudem wolle man Nutzung und Austausch von Daten erleichtern. Die Regierung werde sich 2025 daran messen lassen, ob dies gelungen sei.

Der Präsident des Branchenverbandes Bitkom, Achim Berg, kritisierte dagegen mangelnde Fortschritte. "Ein bisschen Veränderung hier, ein wenig dort und vor allem niemandem auf die Füße treten – so kommen wir nicht weiter", sagte er auf dem Treffen. "Wir brauchen eine digitale Zeitenwende in Deutschland." Hierzulande dominiere die Debatte über Risiken und nicht über Chancen der Nutzung digitaler Daten etwa für den Kampf gegen den Klimawandel. So könnten 41 Prozent der CO2-Einsparziele der Bundesregierung bis 2030 allein durch eine beschleunigte Digitalisierung erreicht werden. Angesichts von 137.000 unbesetzten Stellen für IT-Expertinnen und -Experten in Deutschland mahnte Berg die Bundesregierung zudem, das strukturelle Fachkräfteproblem zu lösen.

