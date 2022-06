Wissing will Strukturveränderungen im ÖPNV und im Bahnnetz

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat zum Start des 9-Euro-Tickets im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) Strukturveränderungen beim ÖPNV und im Bahnnetz in Aussicht gestellt. "Es ist ein Erfolg, dass wir jetzt schon 7 Millionen Tickets verkauft haben, dieses Ticket ist längst in den Herzen der Bürgerinnen und Bürger angekommen", sagte Wissing im ZDF-Morgenmagazin. Man brauche eine Rückkehr zu hohen Fahrgastzahlen, "und dann müssen wir natürlich auch über Strukturveränderungen beim ÖPNV reden", sagte er. "Die Digitalisierung muss dort stärker ankommen."

In Beratungen mit den Ländern im Herbst sollten "die Ergebnisse dieses Dreimonatstickets" einfließen. Noch in diesem Monat wolle er zudem mit Bahnchef Richard Lutz ein Konzept für ein Hochleistungsnetz vorlegen. "Das, was wir haben, genügt nicht den Anforderungen von heute", sagte Wissing. Man müsse das Netz grundlegend ertüchtigen. Nötig sei eine andere Herangehensweise bei Baustellen und eine Modernisierung des Netzes, damit es bei künftigen Baumaßnahmen weniger Beeinträchtigungen des Netzbetriebes gebe.

Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn hatte sich bei einer Pressekonferenz Anfang der Woche bereits für einen Paradigmenwechsel in der Infrastruktur ausgesprochen und die Sanierung des Schienennetzes als zentrale Aufgabe in den kommenden Jahren bezeichnet. Die Detaillierung des Konzepts und die Umsetzungsschritte in den kommenden Jahren wolle man in "engem Schulterschluss zwischen Bund, Bahn und der gesamten Branche" angehen, hatte Lutz gesagt.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/brb

(END) Dow Jones Newswires

June 01, 2022 02:53 ET (06:53 GMT)