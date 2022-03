Wissing: Ziel ist Top-Versorgung bei digitaler Infrastruktur

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) will Deutschland zu einem "Vorreiterland" bei der digitalen Infrastruktur machen. Wissing sagte am Donnerstag in Berlin, es gebe die Chance, andere Länder, die Deutschland heute voraus seien, zu überholen. Dazu müsse man Lücken etwa im Mobilfunk schließen. So solle es möglich sein, in Zügen störungsfrei zu telefonieren und zu arbeiten. Er erwarte signifikante Fortschritte von der Deutschen Bahn.

Wissing stellte Eckpunkte einer Gigabit-Strategie vor. Man wolle umstellen auf eine klare Glasfaserstrategie, sagte der Minister. Der Hauptgeschäftsführer des Digitalverbands Bitkom, Bernhard Rohleder, sagte, die Netze in Deutschland seien besser als ihr Ruf - aber sie seien bei weitem noch nicht so gut, wie sie sein müssten und sein könnten.

Die Eckpunkte sehen auch vor, über Änderungen im Baurecht auf Länderebene das Ausbautempo zu erhöhen. Wissing forderte die Bundesländer auf, bis Ende 2022 entsprechende Gesetzesänderungen vorzunehmen. In Betracht komme etwa eine Freistellung vom Erfordernis der Baugenehmigung unter anderem für die Errichtung mobiler Masten oder die Möglichkeit des vorzeitigen Baubeginns bis zur Erteilung einer Baugenehmigung. Rohleder sagte, auch Länder und Kommunen seien gefordert./wdw/hoe/DP/ngu