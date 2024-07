Wissing: Ziel ist wieder eine der pünktlichsten Eisenbahnen Europas

BERLIN (Dow Jones)--Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) will die Deutsche Bahn wieder "zu einer der pünktlichsten Eisenbahnen Europas" machen. Das sagte Wissing im Interview mit den Stuttgarter Nachrichten. "Das Ziel muss sein, dass wir wieder eine der pünktlichsten Eisenbahnen Europas bekommen. Das ist die Erwartung, der wir - allen voran die Bahn - gerecht werden müssen", sagte Wissing. Der Eisenbahnverkehr in Deutschland sei aber nicht immer vergleichbar mit dem anderer Länder, weil in Deutschland über ein und dasselbe Schienennetz sowohl Fernzüge als auch Regional- und Güterzüge führen. "Aber klar ist: Die Verspätung muss die Ausnahme sein und die Pünktlichkeit die Regel", sagte der Verkehrsminister.

"Die Bahn wird kontinuierlich pünktlicher, wenn die ersten Korridore saniert sind. Damit haben wir jetzt nach umfangreichen Vorbereitungen an der Riedbahn begonnen", sagte er. Die Strecke zwischen Frankfurt und Mannheim werde in einer Rekordzeit von nur fünf Monaten bis Mitte Dezember saniert. Zum Vorschlag von CDU-Chef Friedrich Merz sagte Wissing, "anspruchsloser" gehe es kaum. "Das würde bedeuten, dass man das Schienennetz nicht verbessern will, sondern das Angebot der schlechten Infrastruktur anpasst." Er wolle hingegen das Netz wieder schnellstmöglich in einen Zustand versetzen, der es ermögliche, eine hohe Leistung und hohe Taktung zu fahren.

