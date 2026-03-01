DAX23.969 +2,4%Est505.837 +2,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2800 +1,7%Nas22.868 +0,8%Bitcoin60.679 +2,9%Euro1,1645 +0,1%Öl86,01 -4,2%Gold5.233 +1,7%
Witkoff: Russen teilen keine US-Militärinfos mit Iran

10.03.26 17:51 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Russische Vertreter haben US-Präsident Donald Trump nach Darstellung des Sondergesandten Steve Witkoff versichert, keine Geheimdienstinformationen mit dem Iran zu teilen. "Wir können sie bei ihrem Wort nehmen", sagte Witkoff in einem Gespräch mit dem US-Sender CNBC und fügte hinzu: "Hoffen wir, dass sie tatsächlich keine Informationen teilen." Ihm zufolge hatten die Russen in einem Telefongespräch mit Trump bekräftigt, keine Informationen weiterzugeben.

Vergangene Woche hatten US-Medien berichtet, Russland liefere dem Iran Informationen über US-Streitkräfte und mögliche Ziele im Nahen Osten. Dabei versorge der Kreml Teheran mit Standortangaben und Bewegungsdaten von amerikanischen Truppen, Schiffen und Flugzeugen, berichteten der US-Sender CNN und die "Washington Post" unter Berufung auf Personen, die mit US-Geheimdienstberichten vertraut seien. CNN zufolge sind die meisten weitergegebenen Informationen Bilder, die mit modernen Satelliten Moskaus angefertigt wurden. Die US-Regierung dementierte die Berichte nicht./ngu/DP/mis