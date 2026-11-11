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Witkoff und Kushner reisen zu Putin nach Moskau

ABU DHABI (dpa-AFX) - Die US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner wollen am Donnerstag zu einem erneuten Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin nach Moskau reisen. Das kündigte Kushner am Ende von zweitägigen Verhandlungen für eine Beendigung des Ukraine-Krieges in Abu Dhabi an. Er und Witkoff wollten sich bei Putin darum bemühen, dass europäische Vertreter an den Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine unter US-Vermittlung beteiligt werden. Putin werde zu diesem Schritt "hoffentlich seinen Segen geben", sagte Kushner.

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Witkoff und Kushner haben Putin schon mehrmals persönlich zu Gesprächen über den Krieg getroffen, darunter im Kreml in Moskau und in St. Petersburg.

"Wir müssen die Europäer mit am Tisch haben", sagte Kushner. Die EU und auch die Nato müssten ein "integraler Bestandteil" von Verhandlungen über ein Kriegsende sein. Zur Debatte darüber, wer die EU-Staaten bei den Gesprächen vertritt, sagte Kushner: "Wenn Europa eine Person identifizieren könnte, die in seinem Namen spricht, wäre das ein größerer Erfolg, als die Russen dazu zu bringen, es zu beteiligen."

In der emiratischen Hauptstadt haben Vertreter aus Moskau und Kiew unter US-Vermittlung zwei Tage um ein Ende des Ukraine-Krieges verhandelt. Nach russischen Angaben wurde dabei erneut ein großer Gefangenenaustausch vereinbart./jot/DP/mis

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