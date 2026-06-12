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Wittenberge eröffnet sanierten Bahnhof - ICE halten wieder

14.06.26 17:14 Uhr

WITTENBERGE (dpa-AFX) - Drei Jahre nach Baubeginn ist die Sanierung des Bahnhofs Wittenberge abgeschlossen. Mit der Sanierung des Bahnhofs werde die Region weiter gestärkt, sagte Bürgermeister Oliver Hermann (parteilos). Im Zuge der Generalsanierung der Strecke Berlin-Hamburg modernisierte die Deutsche Bahn das Empfangsgebäude und baute die Verkehrsstation aus.

Strecke Berlin-Hamburg geht wieder in Betrieb

Der Bahnverkehr auf der sanierten Strecke zwischen Hamburg und Berlin wird am Sonntag (14. Juni) wie angekündigt wieder anlaufen. Die Strecke zwischen den beiden größten Städten der Bundesrepublik war seit August 2025 gesperrt.

Ab Sonntag fahren dann wieder ICE zwischen den beiden Städten, von denen einige in Wittenberge halten. Hermann rief die Bahn anlässlich der Freigabe der Strecke im RBB-Inforadio zu Verlässlichkeit beim Takt auf. Im kommenden Jahr lädt die Stadt zur Landesgartenschau.

"Der Bahnhof Wittenberge ist ein bedeutender Eisenbahnknotenpunkt im Land Brandenburg, zentral zwischen Berlin und Hamburg gelegen und bietet vor allem den Berufspendlern schnelle ICE-Verbindungen im Fernverkehr sowie attraktive Regionalverkehre, um die Metropolen zu erreichen", sagte Brandenburgs Verkehrsminister Robert Crumbach (SPD). Täglich nutzten den Bahnhof rund 3.700 Fahrgäste.

ICE-Halt auch in Wittenberge

"Wittenberge liegt verkehrsgünstig an der Bahnstrecke zwischen den beiden größten Städten Deutschlands: Hamburg und Berlin", sagte Alexander Kaczmarek, Bahn-Konzernbevollmächtigter für die Länder Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Durch den Neubau des Bahnsteigs 6 könnten Anschlüsse besser ermöglicht werden. Außerdem werde die Doppelbelegung von Bahnsteigen vermieden. Letztlich würden so die Fahrzeiten verkürzt./wpi/vr/DP/he