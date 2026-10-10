WITZ präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

10.10.26 06:35 Uhr

WITZ gab am 09.10.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 19,89 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 22,01 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat WITZ in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,49 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,18 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 122,97 JPY. Im letzten Jahr hatte WITZ einen Gewinn von 106,49 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 5,79 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 4,86 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.net