WK Kellogg Aktie News: WK Kellogg macht am Abend Boden gut

WK Kellogg im Fokus

Die Aktie von WK Kellogg zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,1 Prozent auf 22,97 USD zu.

Das Papier von WK Kellogg konnte um 20:04 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 22,97 USD. In der Spitze legte die WK Kellogg-Aktie bis auf 22,98 USD zu. Bei 22,90 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der WK Kellogg-Aktie belief sich zuletzt auf 66.902 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 23,56 USD erreichte der Titel am 18.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der WK Kellogg-Aktie. Am 07.05.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,80 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die WK Kellogg-Aktie derzeit noch 35,57 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten WK Kellogg-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,640 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,650 USD.

WK Kellogg ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei WK Kellogg ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 613,00 Mio. USD – eine Minderung von 12,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 700,00 Mio. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass WK Kellogg ein EPS in Höhe von 1,42 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur WK Kellogg-Aktie

Kraft-Heinz-Aktie nur der Anfang? Bei welchen Lebensmittelriesen Analysten Splitpotenzial sehen

WK Kellogg-Aktie +30%: Milliardenschwere Übernahme durch Ferrero voraus?