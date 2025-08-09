WK Kellogg Aktie News: WK Kellogg legt am Freitagabend zu

Kursentwicklung

Die Aktie von WK Kellogg zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die WK Kellogg-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 22,96 USD zu.

Die WK Kellogg-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:02 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 22,96 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die WK Kellogg-Aktie bisher bei 22,98 USD. Mit einem Wert von 22,93 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 152.208 WK Kellogg-Aktien umgesetzt.

Bei 23,56 USD markierte der Titel am 18.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 2,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 14,80 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.05.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der WK Kellogg-Aktie 35,53 Prozent sinken.

WK Kellogg-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,640 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,650 USD aus.

WK Kellogg veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresquartal hatte WK Kellogg ebenfalls ein EPS von 0,32 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,43 Prozent auf 613,00 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 700,00 Mio. USD gelegen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,42 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

