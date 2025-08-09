WK Kellogg Aktie News: WK Kellogg am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Fokus auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von WK Kellogg. Anleger zeigten sich zuletzt bei der WK Kellogg-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 22,98 USD.

Kaum Ausschläge verzeichnete die WK Kellogg-Aktie im New York-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 22,98 USD. In der Spitze legte die WK Kellogg-Aktie bis auf 22,98 USD zu. Der Kurs der WK Kellogg-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 22,97 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,97 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 16.573 WK Kellogg-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,56 USD. Dieser Kurs wurde am 18.07.2025 erreicht. 2,55 Prozent Plus fehlen der WK Kellogg-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.05.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,80 USD ab. Der derzeitige Kurs der WK Kellogg-Aktie liegt somit 55,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem WK Kellogg seine Aktionäre 2024 mit 0,640 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,650 USD je Aktie ausschütten.

Am 05.08.2025 hat WK Kellogg in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei WK Kellogg ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat WK Kellogg in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,43 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 613,00 Mio. USD im Vergleich zu 700,00 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,42 USD je WK Kellogg-Aktie belaufen.

