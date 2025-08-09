WK Kellogg Aktie News: WK Kellogg kommt am Donnerstagabend kaum vom Fleck

Aktie im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagabend die Aktie von WK Kellogg. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die WK Kellogg-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 23,00 USD.

Die WK Kellogg-Aktie kam im New York-Handel um 20:01 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 23,00 USD. Im Tageshoch stieg die WK Kellogg-Aktie bis auf 23,00 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die WK Kellogg-Aktie bisher bei 22,98 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 23,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 36.943 WK Kellogg-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,56 USD. Dieser Kurs wurde am 18.07.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,46 Prozent über dem aktuellen Kurs der WK Kellogg-Aktie. Bei einem Wert von 14,80 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.05.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für WK Kellogg-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,640 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,650 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte WK Kellogg am 05.08.2025. Das EPS lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,32 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12,43 Prozent zurück. Hier wurden 613,00 Mio. USD gegenüber 700,00 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

WK Kellogg dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass WK Kellogg einen Gewinn von 1,42 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur WK Kellogg-Aktie

Kraft-Heinz-Aktie nur der Anfang? Bei welchen Lebensmittelriesen Analysten Splitpotenzial sehen

WK Kellogg-Aktie +30%: Milliardenschwere Übernahme durch Ferrero voraus?