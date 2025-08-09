WK Kellogg Aktie News: WK Kellogg am Donnerstagnachmittag nahezu unverändert

Aktie im Blick

Die Aktie von WK Kellogg zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Die WK Kellogg-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im New York-Handel bei 22,99 USD.

Die WK Kellogg-Aktie zeigte sich um 15:47 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 22,99 USD an der Tafel. Die WK Kellogg-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 23,01 USD aus. Im Tief verlor die WK Kellogg-Aktie bis auf 22,97 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,97 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15.163 WK Kellogg-Aktien umgesetzt.

Am 18.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,56 USD. Mit einem Zuwachs von 2,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.05.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,80 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 35,63 Prozent könnte die WK Kellogg-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

WK Kellogg-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,640 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,650 USD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte WK Kellogg am 05.08.2025 vor. Das EPS wurde mit 0,09 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,32 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Das vergangene Quartal hat WK Kellogg mit einem Umsatz von insgesamt 613,00 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 700,00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 12,43 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,42 USD je WK Kellogg-Aktie.

