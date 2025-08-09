WK Kellogg Aktie News: WK Kellogg verteidigt am Freitagabend Vortagesniveau

So entwickelt sich WK Kellogg

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagabend die Aktie von WK Kellogg. Im New York-Handel kam die WK Kellogg-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 22,99 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 20:08 Uhr bei der WK Kellogg-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 22,99 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die WK Kellogg-Aktie bei 23,04 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die WK Kellogg-Aktie bis auf 22,99 USD. Mit einem Wert von 23,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 42.465 WK Kellogg-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.07.2025 bei 23,56 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,48 Prozent. Bei 14,80 USD erreichte der Anteilsschein am 07.05.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die WK Kellogg-Aktie 55,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,640 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,650 USD.

Am 05.08.2025 legte WK Kellogg die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde mit 0,09 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,32 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,43 Prozent auf 613,00 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte WK Kellogg 700,00 Mio. USD umgesetzt.

WK Kellogg wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass WK Kellogg im Jahr 2025 1,42 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

