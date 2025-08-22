WK Kellogg Aktie News: WK Kellogg tendiert am Nachmittag um Nulllinie

DAX24.270 -0,4%ESt505.457 -0,6%Top 10 Crypto15,94 -3,4%Dow45.408 -0,5%Nas21.535 +0,2%Bitcoin95.934 -1,0%Euro1,1689 -0,3%Öl68,68 +1,3%Gold3.375 +0,1%
Kursentwicklung im Fokus

25.08.25 16:10 Uhr
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von WK Kellogg. Im New York-Handel kam die WK Kellogg-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 22,98 USD.

Die WK Kellogg-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 22,98 USD. Die WK Kellogg-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 22,99 USD. Die WK Kellogg-Aktie sank bis auf 22,97 USD. Bei 22,98 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 52.730 WK Kellogg-Aktien umgesetzt.

Am 18.07.2025 markierte das Papier bei 23,56 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der WK Kellogg-Aktie liegt somit 2,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,80 USD. Dieser Wert wurde am 07.05.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 35,60 Prozent würde die WK Kellogg-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem WK Kellogg seine Aktionäre 2024 mit 0,640 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,650 USD je Aktie ausschütten.

WK Kellogg veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresquartal hatte WK Kellogg ebenfalls ein EPS von 0,32 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 700,00 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 613,00 Mio. USD.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,42 USD je WK Kellogg-Aktie belaufen.

