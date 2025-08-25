DAX24.180 -0,4%ESt505.388 -1,0%Top 10 Crypto15,37 -3,1%Dow45.290 ±0,0%Nas21.486 +0,2%Bitcoin94.158 -0,7%Euro1,1656 +0,3%Öl67,34 -2,0%Gold3.386 +0,6%
Aktienentwicklung

WK Kellogg Aktie News: WK Kellogg am Nachmittag mit angezogener Handbremse

26.08.25 16:10 Uhr
WK Kellogg Aktie News: WK Kellogg am Nachmittag mit angezogener Handbremse

Die Aktie von WK Kellogg zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Die WK Kellogg-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 22,99 USD.

Im New York-Handel kam die WK Kellogg-Aktie um 15:49 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 22,99 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die WK Kellogg-Aktie bei 23,01 USD. Im Tief verlor die WK Kellogg-Aktie bis auf 22,98 USD. Mit einem Wert von 22,98 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der WK Kellogg-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 36.699 Stück gehandelt.

Am 18.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 23,56 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.05.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,80 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 35,61 Prozent würde die WK Kellogg-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem WK Kellogg seine Aktionäre 2024 mit 0,640 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,650 USD je Aktie ausschütten.

Am 05.08.2025 hat WK Kellogg die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Mit einem EPS von 0,09 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als WK Kellogg mit 0,32 USD je Aktie genauso viel verdiente. Das vergangene Quartal hat WK Kellogg mit einem Umsatz von insgesamt 613,00 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 700,00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 12,43 Prozent verringert.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von WK Kellogg veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,42 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Die aktuellsten News zur WK Kellogg-Aktie

Kraft-Heinz-Aktie nur der Anfang? Bei welchen Lebensmittelriesen Analysten Splitpotenzial sehen

WK Kellogg-Aktie +30%: Milliardenschwere Übernahme durch Ferrero voraus?

