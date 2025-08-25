WK Kellogg Aktie News: WK Kellogg verteidigt am Dienstagabend Tendenz

Kurs der WK Kellogg

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagabend die Aktie von WK Kellogg. Kaum Ausschläge verzeichnete die WK Kellogg-Aktie im New York-Handel und tendierte zuletzt bei 23,00 USD.

Kaum Ausschläge verzeichnete die WK Kellogg-Aktie im New York-Handel und tendierte um 20:05 Uhr bei 23,00 USD. Im Tageshoch stieg die WK Kellogg-Aktie bis auf 23,01 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die WK Kellogg-Aktie bis auf 22,98 USD. Mit einem Wert von 22,98 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der WK Kellogg-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 89.743 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 23,56 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.07.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die WK Kellogg-Aktie 2,43 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 14,80 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.05.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,650 USD. Im Vorjahr hatte WK Kellogg 0,640 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

WK Kellogg ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. WK Kellogg hat ein EPS von 0,09 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,32 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat WK Kellogg in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,43 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 613,00 Mio. USD im Vergleich zu 700,00 Mio. USD im Vorjahresquartal.

WK Kellogg dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass WK Kellogg einen Gewinn von 1,42 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur WK Kellogg-Aktie

Kraft-Heinz-Aktie nur der Anfang? Bei welchen Lebensmittelriesen Analysten Splitpotenzial sehen

WK Kellogg-Aktie +30%: Milliardenschwere Übernahme durch Ferrero voraus?