WK Kellogg Aktie News: WK Kellogg am Mittwochabend in Grün

Die Aktie von WK Kellogg zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Die WK Kellogg-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 23,05 USD.

Die WK Kellogg-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 23,05 USD. Bei 23,06 USD markierte die WK Kellogg-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 22,99 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 57.726 WK Kellogg-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,56 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,21 Prozent. Am 07.05.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,80 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der WK Kellogg-Aktie.

Nachdem WK Kellogg seine Aktionäre 2024 mit 0,640 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,650 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte WK Kellogg am 05.08.2025. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,09 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz wurde auf 613,00 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 700,00 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte WK Kellogg Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,42 USD je Aktie in den WK Kellogg-Büchern.

