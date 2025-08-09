WK Kellogg Aktie News: Anleger schicken WK Kellogg am Donnerstagnachmittag ins Plus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von WK Kellogg zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die WK Kellogg-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 23,05 USD.

Die Aktie legte um 15:50 Uhr in der New York-Sitzung 0,1 Prozent auf 23,05 USD zu. Bei 23,05 USD erreichte die WK Kellogg-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 23,03 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 7.244 WK Kellogg-Aktien gehandelt.

Am 18.07.2025 markierte das Papier bei 23,56 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die WK Kellogg-Aktie 2,23 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,80 USD am 07.05.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der WK Kellogg-Aktie.

Nachdem WK Kellogg seine Aktionäre 2024 mit 0,640 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,650 USD je Aktie ausschütten.

Am 05.08.2025 hat WK Kellogg die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 613,00 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 700,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,42 USD je WK Kellogg-Aktie.

