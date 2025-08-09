WK Kellogg Aktie News: WK Kellogg am Freitagnachmittag im Minus

Notierung im Fokus

Die Aktie von WK Kellogg gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die WK Kellogg-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 22,94 USD ab.

Die WK Kellogg-Aktie musste um 15:50 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 22,94 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die WK Kellogg-Aktie bisher bei 22,94 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,96 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 247.366 WK Kellogg-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 18.07.2025 auf bis zu 23,56 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die WK Kellogg-Aktie derzeit noch 2,70 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,80 USD. Dieser Wert wurde am 07.05.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,48 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten WK Kellogg-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,640 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,650 USD.

Am 05.08.2025 äußerte sich WK Kellogg zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. WK Kellogg hat ein EPS von 0,09 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,32 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,43 Prozent auf 613,00 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 700,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte WK Kellogg am 05.11.2025 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je WK Kellogg-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,42 USD fest.

