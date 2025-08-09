DAX23.902 -0,6%ESt505.352 -0,8%Top 10 Crypto15,47 -2,7%Dow45.536 -0,2%Nas21.453 -1,2%Bitcoin92.908 -3,6%Euro1,1694 +0,1%Öl68,12 -0,2%Gold3.445 +0,8%
Aktie im Blick

WK Kellogg Aktie News: Anleger trennen sich am Abend vermehrt von WK Kellogg

29.08.25 20:24 Uhr
WK Kellogg Aktie News: Anleger trennen sich am Abend vermehrt von WK Kellogg

Die Aktie von WK Kellogg gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die WK Kellogg-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 22,91 USD nach.

Das Papier von WK Kellogg befand sich um 20:00 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,5 Prozent auf 22,91 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte WK Kellogg-Aktie bei 22,89 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 22,96 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 297.379 WK Kellogg-Aktien den Besitzer.

Am 18.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,56 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,84 Prozent hinzugewinnen. Bei 14,80 USD erreichte der Anteilsschein am 07.05.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,40 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,640 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,650 USD.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Mit einem EPS von 0,09 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als WK Kellogg mit 0,32 USD je Aktie genauso viel verdiente. WK Kellogg hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 613,00 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 700,00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,42 USD je WK Kellogg-Aktie.

Redaktion finanzen.net

