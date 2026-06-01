DAX24.619 +1,7%Est506.179 +2,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1700 +1,3%Nas25.896 +0,3%Bitcoin55.486 +1,1%Euro1,1579 ±0,0%Öl86,92 -2,5%Gold4.224 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 adidas A1EWWW Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Oracle 871460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Friedenshoffnung im Iran-Krieg: DAX mit kräftigen Gewinnen -- US-Börsen im Plus -- SpaceX mit Rekord-Börsengang - Erster Handelstag für die Aktie -- Intel, NVIDIA, DroneShield im Fokus
Top News
Kryptokurse am Nachmittag Kryptokurse am Nachmittag
SpaceX, Anthropic, OpenAI: Sind die Mega-IPOs Schuld am Verfall von Bitcoin, Gold und Silber? SpaceX, Anthropic, OpenAI: Sind die Mega-IPOs Schuld am Verfall von Bitcoin, Gold und Silber?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

WM 2026/Bier billiger: Ecuadors Präsident setzt für Turnier Steuer aus

12.06.26 17:10 Uhr

QUITO (dpa-AFX) - Jubel schon vor dem ersten Tor: Die Fans von Deutschlands Gruppengegner Ecuador können sich während der Fußball-WM über deutlich günstigeres Bier freuen. Bis zum Ende des Turniers werden in Ecuador Getränke mit bis zu fünf Volumenprozent Alkohol von der Sonderkonsumsteuer befreit, wie Präsident Daniel Noboa ankündigte. Dadurch dürfte der Bierpreis in dem südamerikanischen Land um 20 Prozent sinken.

Der ecuadorianische Restaurantverband (Corec) rechnet während der Weltmeisterschaft mit einem Anstieg des Bierabsatzes um 20 Prozent. An den Spieltagen der ecuadorianischen Nationalmannschaft könnte sich der Bierkonsum sogar verdoppeln, heißt es. Ecuador spielt am Sonntag gegen die Elfenbeinküste, am 20. Juni gegen Curaçao und am 25. Juni gegen Deutschland./dde/DP/men