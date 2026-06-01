WM 2026: DFB-Elf geht als Weltranglisten-Zehnter in Turnier

HOUSTON (dpa-AFX) - Die deutsche Nationalmannschaft geht als Weltranglisten-Zehnter in die Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko. Das geht aus dem von der FIFA am Eröffnungstag der Weltmeisterschaft veröffentlichten Ranking hervor.

Wer­bung Wer­bung

Neue Nummer eins der Fußball-Welt ist WM-Titelverteidiger Argentinien. Das Team um Superstar Lionel Messi löste Frankreich ab, gegen das die Südamerikaner im Finale der WM vor vier Jahren gewannen. Die Franzosen rutschten auf Platz drei ab, Ranglisten-Zweiter bleibt Spanien.

Curaçao weit hinten

Der deutsche Auftaktgegner Curaçao belegt vor dem Duell mit der DFB-Elf am Sonntag (19.00 Uhr MEZ) in Houston Platz 82. Die Elfenbeinküste machte einen Platz gut und ist nun 33., Ecuador bleibt 23.

Die FIFA-Rangliste kann bei der WM auch herangezogen werden, wenn zwei oder mehr Teams punktgleich sind. Auch bei der Ermittlung der acht besten Gruppendritten kann das Ranking eine Rolle spielen./lar/DP/men