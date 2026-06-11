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WM 2026: Mexiko gewinnt Auftakt gegen Südafrika

11.06.26 23:22 Uhr

MEXIKO-STADT (dpa-AFX) - Co-Gastgeber Mexiko hat einen perfekten Start in die Fußball-Weltmeisterschaft hingelegt. Die Mexikaner gewannen im legendären Aztekenstadion in einer Neuauflage des Eröffnungsspiels von 2010 gegen Südafrika mit 2:0 (1:0). Julian Quinones erzielte bereits in der neunten Minute das erste Tor des Turniers.

Nach der Pause sah der Südafrikaner Yaya Sithole vor 80.824 Zuschauern in der ausverkauften Arena zunächst die erste Rote Karte der WM (50.), dann erhöhte Raul Jimenez für Mexiko auf 2:0 (67.). Am Ende standen die Südafrikaner nur noch mit neun Akteuren auf dem Feld, weil Themba Zwane sechs Minuten vor dem Ende wegen einer Tätlichkeit ebenfalls mit Rot den Platz verlassen musste. In der Nachspielzeit sah auch noch Mexikos Cesar Montes wegen einer Notbremse die Rote Karte./jmx/lar/DP/men