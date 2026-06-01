DAX24.935 +0,1%Est506.300 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2700 +0,3%Nas26.238 -0,5%Bitcoin56.530 +0,1%Euro1,1551 -0,5%Öl79,33 ±-0,0%Gold4.292 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F BMW 519000 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt wenig bewegt -- US-Börsen tiefer -- US-Leitzins unverändert -- BMW kappt Prognose -- AST SpaceMobile, SpaceX, Novo Nordisk, VW, Intel, Micron, SanDisk im Fokus
Top News
Iran-Abkommen vor Abschluss: Trump spricht von Unterzeichnung in Kürze Iran-Abkommen vor Abschluss: Trump spricht von Unterzeichnung in Kürze
Goldman-Sachs-Chef warnt: Hohe Ölpreise könnten Verbraucherverhalten kippen Goldman-Sachs-Chef warnt: Hohe Ölpreise könnten Verbraucherverhalten kippen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

WM 2026: Referee aus Paraguay leitet DFB-Duell mit Elfenbeinküste

17.06.26 19:24 Uhr

TORONTO (dpa-AFX) - Juan Gabriel Benitez aus Paraguay ist der Schiedsrichter für das zweite WM-Gruppenspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Der 43 Jahre alte Referee wurde von der FIFA für die Partie am Samstag (22.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Toronto gegen die Elfenbeinküste eingeteilt.

Benitez ist zum ersten Mal bei einer WM dabei. Die Profis von Borussia Dortmund haben aber schon Erfahrung mit ihm. Benitez war bei der Club-WM 2025 Schiedsrichter beim 4:3-Sieg des BVB gegen Mamelodi Sundowns aus Südafrika.

In Toronto stehen ihm seine Landsmänner Eduardo Cardoso und Milciades Saldivar als Assistenten zur Seite. Der vierte Offizielle Khalid Alturais und der Ersatz-Referee Mohammed Alabakry kommen aus Saudi-Arabien./aer/DP/men