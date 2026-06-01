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WM 2026: Schiedsrichter aus Marokko leitet erstes Deutschland-Spiel

11.06.26 17:46 Uhr

HOUSTON (dpa-AFX) - Der marokkanische Schiedsrichter Jalal Jayed leitet das erste deutsche WM-Spiel gegen Curaçao. Der 39-Jährige wurde von der FIFA für die Partie in Houston am Sonntag (19.00 Uhr MESZ/ARD und MagentaTV) nominiert. Für Jayed ist es die Premiere bei einer Weltmeisterschaft. Unterstützt wird der Marokkaner an den Seitenlinien von seinen Landsleuten Zakaria Brinsi und Mostafa Akarkad. Vierter Offizieller ist Abongile Tom aus Südafrika.

Die DFB-Elf geht gegen den Fußball-Zwerg als klarer Favorit in die Partie. Weitere Gegner in der Gruppe E sind die Elfenbeinküste und Ecuador.

Der deutsche Schiedsrichter Felix Zwayer kommt am Auftaktwochenende der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko noch nicht zum Einsatz./lar/DP/men