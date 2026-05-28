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WM 2026: Telekom setzt weiter auf Prominenz und holt Helene Fischer

29.05.26 07:46 Uhr
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BERLIN (dpa-AFX) -

WM 2026: Telekom setzt weiter auf Prominenz und holt Helene Fischer

Die Deutsche Telekom setzt bei der Vermarktung ihres TV-Angebots für die Fußball-Weltmeisterschaft weiter auf Prominenz. Schlagersängerin Helene Fischer wird mit einem Lied für den Sender MagentaTV zur Stimme der Fußball-WM, wie das Unternehmen mitteilte. Ihre neue Single "Heute Nacht" ist ab sofort erhältlich.

Die Telekom zeigt über MagentaTV als einziger Anbieter alle 104 Spiele der WM und hat für die Übertragungen prominentes Personal engagiert. Als Experten arbeiten unter anderem Thomas Müller, Jürgen Klopp und Mats Hummels für den kostenpflichtigen Sender. Als Moderatoren wurden Johannes B. Kerner und Laura Wontorra engagiert.

Helene Fischer ist die nächste Star-Verpflichtung. Die Sängerin gehört zu den erfolgreichsten Künstlerinnen Deutschlands. Ihr Song soll sich als musikalisches Leitmotiv durch die gesamte Berichterstattung von MagentaTV ziehen.

Pfiffe beim DFB-Pokalfinale

"Die WM ist das größte Fest des Fußballs - und Musik gehört einfach dazu", sagte Fischer laut Mitteilung: "Ich freue mich riesig, dass mein neuer Song "Heute Nacht" - der erste Vorbote meines kommenden Studioalbums - gemeinsam mit MagentaTV zum musikalischen Begleiter dieses besonderen Fußballsommers wird."

Fischer ist nicht unumstritten bei Fußballfans. Bei ihrem Auftritt beim DFB-Pokalfinale 2017 zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) im Berliner Olympiastadion wurde sie in der Halbzeitpause von vielen Zuschauern ausgepfiffen und ausgebuht. Andererseits sang sie ihren Hit "Atemlos" nach dem deutschen WM-Titel 2014 auf der Fanmeile mit dem DFB-Team./mrs/DP/stk

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