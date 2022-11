Fußball-WM 2022: So viel Geld erhalten die Teams

Platz 8: Das Ranking

Insgesamt 444 Millionen Euro werden während der Weltmeisterschaft in Katar an 32 Teams ausgeschüttet. Das sind 101 Millionen Euro mehr als noch 2018 bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Zusätzlich erhält jeder qualifizierte Verband 1,5 Millionen Euro für die Vorbereitungskosten. Die Summen sind von US-Dollar in Euro umgerechnet und gerundet (Stand des Währungskurses vom 3.11.2022). In diesem Ranking erfahren Sie, wie sich die Gelder auf die Platzierungen verteilen. Stand: 11.11.2022

Quelle: skysportaustria.at, pcruciatti / Shutterstock.com