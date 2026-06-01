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PUMA-Aktie stark: Citigroup setzt auf China-Chancen

04.06.26 08:30 Uhr
PUMA-Aktie springt an: Citigroup sieht China als Wachstumstreiber | finanzen.net

Rechtzeitig vor dem Start der Fußball-WM in wenigen Tagen nehmen die Aktien von PUMA am Donnerstag nach dem jüngsten Rückschlag wohl wieder Fahrt auf.

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Vorbörslich kletterten die Papiere auf der Handelsplattform Tradegate um bis zu 3,5 Prozent über ihren Xetra-Schluss auf 27,36 Euro. Die Analystin Monique Pollard von der Citigroup sprach mit einem Kursziel von 35 Euro eine Kaufempfehlung aus.

Die Expertin setzt dabei nach dem Einstieg des chinesischen Konzerns Anta zu Jahresbeginn vor allem auf die mittelfristigen Chancen in China. Mit ihren Umsatzschätzungen für 2027 und 2028 liegt sie laut eigenen Angaben um bis zu 13 Prozent über dem Konsens. Zudem sieht sie enormes Margenpotenzial.

Gemeinsam mit Anta, bekannt durch Marken wie Fila und Jack Wolfskin, will PUMA seinen Namen zu alter Stärke führen. Auch Analyst Nick Anderson von Berenberg hatte das Anta-Engagement jüngst begrüßt. Das Management habe einen klaren Plan, den guten Namen wiederherzustellen, und der neue Großaktionär Anta beschleunige den Wandel nicht nur, sondern bringe auch wertvollen Input. Anderson liegt mit seinem Kursziel von 40 Euro sogar noch deutlich höher als die Citi-Expertin.

Die PUMA-Aktien leben von der Hoffnung auf eine erfolgreiche Kehrtwende und stiegen 2026 in der Spitze um fast 36 Prozent, bevor zuletzt eine Korrektur einsetzte. Auch jetzt liegen die PUMA-Anteile auf Jahressicht noch gut 18 Prozent im Plus, während die Aktien der anderen Ausrüster von WM-Teams, adidas und Nike, Verluste verzeichnen. Bei Nike sind es sogar über 30 Prozent.

/ag/ajx/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Robert Ascroft/ PUMA

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