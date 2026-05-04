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WM: Telekom macht Weg für Public Viewing und Kneipen-TV frei

06.05.26 05:58 Uhr
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Aktien
Deutsche Telekom AG
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BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Telekom ermöglicht während der Fußball-Weltmeisterschaft Übertragungen auf öffentlichen Plätzen und in Kneipen. Der TV-Rechte-Inhaber hat dazu wenige Wochen vor dem Turnier eine Kooperation mit Sky geschlossen, wie Arnim Butzen bestätigte. Der TV-Chef der Deutschen Telekom sagte: "Von der Kooperation profitieren tausende Gastronomiebetriebe: Sie erhalten Zugang zu allen 104 WM-Spielen über die drei exklusiven linearen WM-Kanäle von MagentaTV."

Über die Sky Business Plattform "können Restaurants, Bars und Hotels ihren Gästen ein vollständiges und hochwertiges WM-Angebot bereitstellen", sagte Butzen: "Einfach und zuverlässig über die bestehende Infrastruktur. Auch bei Public Viewings via Sky werden die Inhalte von MagentaTV bundesweit zu sehen sein."

"Ohne zusätzliche Kosten" für die Gastronomie

Die Telekom hat von der FIFA die Medien-Rechte für alle WM-Partien in Nordamerika erworben und zeigt 44 Spiele exklusiv für ihre Kunden. Durch eine Vereinbarung mit ARD und ZDF laufen 60 Begegnungen zusätzlich im frei zu empfangenden Fernsehen.

Für Gastronomiebetriebe ist das Angebot "ohne zusätzliche Kosten auf bestehenden Sky Receivern verfügbar". Sky stellt nach Telekom-Angaben bei dieser Kooperation die technische Infrastruktur für die Gastronomie und für kommerzielle Public-Viewing-Veranstaltungen bereit.

Veranstalter können über Sky die erforderlichen FIFA-Lizenzen beantragen und erhalten im Anschluss die passende Hardware: "So können alle 104 Spiele in UHD-Qualität auf Veranstaltungen und öffentlichen Plätzen übertragen werden." Betriebe ohne bestehendes Sky-Abonnement können über spezielle Angebote wie den zeitlich begrenzten "Sky-Gastro-Pass" Zugang zu den MagentaTV-Kanälen erhalten./mrs/DP/zb

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