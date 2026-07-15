DAX 25.000 -0,6%ESt50 6.266 -0,2%MSCI World 4.877 +0,4%Top 10 Crypto 8,44 ±0,0%Nas 26.269 +0,6%Bitcoin 56.562 +0,2%Euro 1,1467 +0,0%Öl 84,6 -0,5%Gold 4.028 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Wo Elektroautos stark gefragt sind - und wo gerade nicht

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
58.78 EUR 0.02 EUR 0.03 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
46.10 EUR 0.10 EUR 0.22 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
44.44 EUR 0.03 EUR 0.07 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Tesla
344.00 EUR -2.90 EUR -0.84 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
74.10 EUR -0.28 EUR -0.38 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

FLENSBURG (dpa-AFX) - In Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein sind Elektroautos derzeit besonders beliebt. In keinem anderen Bundesland war ihr Anteil an den Neuzulassungen im ersten Halbjahr so hoch wie im Westen und Norden, wie aus Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes hervorgeht. In Hamburg und Sachsen-Anhalt waren sie dagegen zuletzt eher Ladenhüter.

Werbung

Bundesweit ist der Anteil reiner Elektroautos (BEVs) an den Pkw-Neuzulassungen im ersten Halbjahr deutlich auf 24,8 Prozent gestiegen. Im Gesamtjahr 2025 waren es nur 19,1 Prozent. Bundesweit reicht die Spanne allerdings von knapp einem Sechstel bis knapp ein Drittel.

Der erste Platz geht aktuell an Rheinland-Pfalz mit knapp 30 Prozent vor Schleswig-Holstein mit gut 29. Rang drei nimmt Baden-Württemberg mit gut 28 Prozent ein. Dahinter folgen Bremen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen mit Werten um 27 Prozent. Berlin kommt auf knapp 26 Prozent.

Bayern und Hessen unter dem Durchschnitt

Bereits unter dem Bundesdurchschnitt liegen Saarland, Brandenburg und Bayern mit rund 24 Prozent. In Hessen sind es laut Statistik 21, in Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen 20. Sachsen kommt auf 19, Sachsen-Anhalt auf gut 18 Prozent - Hamburg auf 16.

Werbung

Im Gesamtjahr 2025 hatte das Ranking noch etwas anders ausgesehen. Damals lag Niedersachsen vor Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg an der Spitze. Schlusslichter waren Thüringen, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern.

Aktuell erleben Elektroautos einen Aufschwung. Dazu tragen neben dem verbesserten Modellangebot auch die neue Förderung des Bundes und die hohen Preise für Benzin und Diesel bei./ruc/DP/zb

Aktuelle Volkswagen (VW) vz. Aktie News

Werbung

Volkswagen (VW) vz. Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
14.07.26 Volkswagen (VW) vz Outperform RBC Capital Markets
14.07.26 Volkswagen (VW) vz Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.07.26 Volkswagen (VW) vz Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.07.26 Volkswagen (VW) vz Buy Jefferies & Company Inc.
29.06.26 Volkswagen (VW) vz Neutral UBS AG