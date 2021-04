'Wo sind 128 Milliarden?' Erdogan wirft Opposition Lügen-Kampagne vor

ISTANBUL (dpa-AFX) - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat eine oppositionelle Kampagne zum Verbleib von Devisenreserven der Zentralbank des Landes scharf kritisiert. Die Kampagne sei "von Anfang bis Ende gelogen und falsch", sagte Erdogan am Mittwoch bei einer Fraktionssitzung im Parlament in Ankara. Der Opposition warf er fehlendes Wirtschaftsverständnis und bewusste Täuschung vor.

Die größte Oppositionspartei CHP wirft der Regierung vor, dass in der Amtszeit ihres damaligen Finanzministers Berat Albayrak 128 Milliarden Dollar Devisenreserven der Zentralbank verschwunden sind. Die Kampagne findet unter anderem in sozialen Medien unter dem Hashtag #128milyardolarnerede (Wo sind die 128 Milliarden Dollar) seit mehreren Wochen große Resonanz.

Das Geld sei "weder verpufft, noch auf unfaire und ungerechte Weise in jemandes Tasche gelandet", sondern sei etwa zur Bekämpfung der Corona-Pandemie und zur Deckung der Nachfrage nach Devisen ausgegeben worden. "Dieses Geld und noch viel mehr, ist zwischen Wirtschaftsakteuren und unseren Bürgern zirkuliert, hat also den Platz gewechselt, doch das meiste davon ist am Ende als Wert unseres Landes im Inland geblieben", sagte Erdogan./apo/DP/mis