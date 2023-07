Woche mit mehreren Streiks bei Bahn und Flugverkehr in Italien

ROM (dpa-AFX) - Italiener und Touristen müssen sich in dieser Woche in dem Mittelmeerland auf Streiks bei der Bahn und im Luftverkehr einstellen. Das Personal der staatlichen Eisenbahngesellschaft Trenitalia sowie Beschäftigte des privaten Konkurrenten Italo wollen von Donnerstagmorgen, 3.00 Uhr, bis Freitagmorgen, 2.00 Uhr, die Arbeit niederlegen. Das kündigten mehrere Gewerkschaften am Wochenende an. Die Bahn rechnet vor allem im Fernverkehr mit erheblichen Einschnitten im Ablauf und mit etlichen Zugausfällen. Reisende werden aufgefordert, sich über Verbindungen zu informieren.

Für Samstag ist dann ein Streik an den Flughäfen angekündigt, wenn von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr das Bodenpersonal - etwa beim Check-In - die Arbeit niederlegen will. Ebenfalls am Samstag von 12.00 Uhr bis 16.00 Uhr wollen die Piloten von Malta Air, die in Italien die Ryanair-Flüge durchführen, streiken. Und auch bei der Billigfluggesellschaft Vueling sind am Samstag von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr Piloten und Flugbegleiter zum Streik aufgerufen./msw/DP/nas