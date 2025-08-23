DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +3,2%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin96.477 -0,4%Euro1,1707 -0,1%Öl67,85 +0,1%Gold3.366 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 BASF BASF11 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Intel 855681 Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow klettert nach Powell-Rede auf Rekordhoch -- DAX geht fester ins Wochenende -- NVIDIA stoppt Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Zoom, DroneShield, BYD, Novo Nordisk, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bitcoin zwischen Rekord und Rücksetzer: Bernstein prognostiziert Kurs von 200.000 US-Dollar Bitcoin zwischen Rekord und Rücksetzer: Bernstein prognostiziert Kurs von 200.000 US-Dollar
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader: Bereiten Sie sich auf die Realität an den Finanzmärkten vor und gewinnen Sie einen Range Rover Evoque. Jetzt kostenlos anmelden!

WOCHENAUSBLICK: Dax könnte sich in Rekordnähe weiter schwer tun

25.08.25 05:49 Uhr
WOCHENAUSBLICK: Dax könnte sich in Rekordnähe weiter schwer tun | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.363,1 PKT 69,8 PKT 0,29%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Zum Ausklang des Börsenmonats August droht der DAX nah am Rekordhoch in seiner Seitwärtsspanne zu bleiben. Ohne konkrete Impulse dürften Anleger nach dem bisher starken Jahresverlauf weiter abwarten. Die 24.639 Punkte aus dem Juli gilt es zu schlagen, doch laut Marktexperte Robert Halver von der Baader Bank hängt der Dax "unter seinem Allzeithoch fest". Es konnte den Leitindex am Freitag auch nicht aus seiner Spanne befreien, dass US-Notenbankchef Jerome Powell die Tür für eine Leitzinssenkung öffnete.

Wer­bung

Halver hält es im Spätsommer für saisonal typisch, dass sich die globalen Aktienmärkte auf Richtungssuche befinden. Von schlechter Laune könne zwar nicht die Rede sein, aber Rücksetzer und zunehmende Kursschwankungen müssten weiterhin einkalkuliert werden, sagte er am Freitag. Er verwies dabei auf viele Unsicherheitsfaktoren rund um Geldpolitik, den Ukraine-Krieg und die globale Wirtschaftspolitik.

Anleger sehen Experten zufolge auch der Tatsache ins Auge, dass die Verhandlungen über ein Ende des Ukraine-Kriegs stocken. "Ob es tatsächlich zu einem direkten Treffen zwischen Selenskyj und Putin kommt, bleibt unklar. Auch die Frage, wie die von Donald Trump in Aussicht gestellten Sicherheitsgarantien konkret aussehen und wie das Thema Gebietsabtretungen der Ukraine gehandhabt wird, ist nebulös", sagt Halver hierzu. Eine "Friedens-Rally" sei aber möglich, wenn Anleger beginnen, den Wiederaufbau der Ukraine zu spielen.

In puncto Geldpolitik hatte der US-Notenbankchef Powell am Freitag für Anleger ermutigende Nachrichten, indem er eine baldige Leitzinssenkung auf der Notenbanktagung in Jackson Hole nicht mehr ausschloss. "Die Stabilität der Arbeitslosenquote und anderer Arbeitsmarktindikatoren ermöglicht es uns, vorsichtig vorzugehen, während wir eine Änderung unserer Geldpolitik in Erwägung ziehen", sagte er im US-Bundesstaat Wyoming.

Wer­bung

Bis in geldpolitischer Hinsicht wirkliche Gewissheit herrscht, dauert es aber noch, denn der nächste Zinsentscheid der Fed steht erst Mitte September auf der Agenda. Waren die Markterwartungen hinsichtlich einer Zinssenkung zuletzt gefallen, wurden sie am Freitag auf der Notenbanktagung in Jackson Hole wieder leicht gefördert. Dies gab in ersten Reaktion vor allem den US-Börsen Schub, der den Dow Jones Industrial auf ein Rekordhoch trieb.

Mit Blick auf die Konjunktur heißt es von der Landesbank Helaba, der Datenkalender in den kommenden Tagen sei "nicht so vielversprechend, dass an den Märkten deutlich mehr Bewegung zu erwarten wäre". Am Montag sieht Metzler-Chefvolkswirt Edgar Walk gute Chancen für eine Verbesserung des Ifo-Index. Am Freitag gibt es vorläufige Daten zu den Verbraucherpreisen in Deutschland, wobei die Dekabank die Inflation im August wieder knapp über die Zwei-Prozent-Marke sieht. Außerdem kommt am Freitag aus den USA der Deflator der privaten Konsumausgaben, der als wichtigstes Preismaß der Fed gilt.

Die Experten der DZ Bank glauben, dass in den kommenden Tagen auch die Nachhaltigkeit der Kursentwicklung im KI-Bereich weiter im Fokus der Marktteilnehmer stehen dürfte. In dieser Hinsicht dürften die am späten Mittwoch erwarteten Quartalszahlen des Chipriesen NVIDIA ein wichtiges Kriterium für die weitere Marktstimmung werden.

Wer­bung

Unter den deutschen Unternehmen gibt es im Laufe der Woche Nachzügler der Berichtssaison mit SFC Energy am Dienstag, Aroundtown (Aroundtown SA) am Mittwoch sowie Delivery Hero und Fielmann am Donnerstag./tih/jsl/he

--- Von Timo Hausdorf, dpa-AFX ---

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

05:49WOCHENAUSBLICK: Dax könnte sich in Rekordnähe weiter schwer tun
05:11Windrose Airlines fliegt mit zusammengepuzzeltem Airbus A319 in Israel
24.08.25Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
24.08.25Wochenausblick – Einzelhandel im Fokus
24.08.25Wochenausblick – Einzelhandel im Fokus
24.08.25Wochenausblick – Einzelhandel im Fokus
24.08.25DAX: Wirtschaft schwächelt, doch der DAX performt! -- Die aktuelle DAX-Analyse
24.08.25📢 Trader Börsenspiel: Bald geht’s los – Jetzt anmelden und Chance auf viele Preise sichern!
mehr